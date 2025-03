Studenteninitiatieven voor mentaal welzijn blijven populair na coronacrisis

Een van de bellers is Pingping. Zij is een internationale student en belde zo'n jaar geleden naar de lijn: "Ik had voor het eerst ooit een burn-out, ik wist niet wat ik moest en belde huilend naar All Ears. "Ik heb veel vrienden, maar die hebben natuurlijk ook studiestress. Na drie of vier keer voel ik me ook schuldig om alweer mijn vrienden te belasten hiermee."

Van den Ouden: "Het is belangrijk om te benadrukken dat we geen psychologen zijn, we zijn er echt om een eerste gedachte aan te horen. We kunnen mensen wel adviseren om naar een echte professional te gaan natuurlijk."