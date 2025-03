Wie reed 13-jarige jongen aan op rotonde? Vader zoekt automobiliste

De tiener komt op 9 maart rond 17.00 uur aanfietsen vanaf het fietspad langs de Operaweg. Als fietser heeft hij op de rotonde voorrang, maar een automobiliste in een blauwe auto stopt niet en rijdt de jongen aan.

Na de botsing gaat de vrouw er snel vandoor. Van die actie begrijpt Frans niets: "Het kan gebeuren dat je iemand niet ziet, maar dan rijd je natuurlijk niet door." Zijn zoon strompelt de weg af en zakt naast de rotonde van de pijn in elkaar. Na een kwartier lukt het hem zijn moeder te bellen.

Zij belt direct Frans, die in de buurt boodschappen aan het doen is en dus snel bij zijn zoon is. Als zijn vader aankomt, zit de jongen nog steeds alleen op de grond. Hij houdt uiteindelijk een zwaar gekneusd been over aan het ongeluk. "Hij heeft heel veel geluk gehad, want het moet een behoorlijke klap zijn geweest."