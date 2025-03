Verdriet achter gesloten deuren: terugblik op coronasluiting van de verpleeghuizen

Landelijk beleid schommelde constant in die tijd. "Het waren dagkoersen. Het zwaarste was dat we onze huizen moesten sluiten. Dat onze mensen werden opgesloten en dat de dierbaren geen entree meer hadden. Dat is één van de meest tragische omstandigheden geweest. Ik krijg het er nog benauwd van."

We praten in Wognum ook met Omring-arts Anja Willems, activiteitenbegeleider Colinda Goedhart en bewoonster Janie Hijstek. Zij praten in de reportage over het verdriet, de onmacht, maar ook over de saamhorigheid die corona teweegbracht. "Het heeft ook onvoorwaardelijke samenwerkingskracht gebracht", zegt Buwalda.

'Dan ben je écht eenzaam'

Hijstek (83) is bewoonster van Sweelinckhof en verloor in de coronaperiode haar man Ton, die al ziek was. Kleinkinderen namen via de iPad afscheid van opa en na de crematie was er niemand die Janie kon bezoeken. "Dan ben je écht eenzaam."

Toen de pandemie over zijn hoogtepunt was, zag Janie dat er veel bewoners van Sweelinckhof waren overleden. "Met kaarten maken waren we eerst met een stuk of twaalf, nu waren er nog maar drie over."