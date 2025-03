IJmuiden verrijkt met zes mini-duintuinen voor meer biodiversiteit

Samen de handen uit de mouwen, tegels eruit en plantjes erin. Zes voortuinen in de Lindenstraat in IJmuiden zijn dit weekend veranderd in een duintuin: een mini-duintje. Daarmee is het Nationaal Park Zuid Kennemerland een klein stukje groter geworden en kruipt natuur de bebouwde kom in. Dat is goed voor vogels en vlinders, en voor mensen.