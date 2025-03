Na emotionele oproep vindt gehandicapte Niels (57) niet één, maar twee muziekmaatjes

Loes reist twee keer per week naar Hilversum om samen met haar zoon Niels naar zijn geliefde jazzplaten te luisteren. Maar nu ze ouder wordt, vraagt ze zich steeds vaker af wie haar zoon gezelschap kan houden als zij dat op een dag niet meer kan. Met een emotionele oproep vroeg ze daarom om een luistermaatje voor Niels en die bleef niet zonder resultaat.

Muziekmaatje gevonden

"Het aantal reacties viel mee, maar de kwaliteit was zó goed", vertelt de opgeluchte Loes.

Een van de eerste reacties kwam van Ivar (51), die inmiddels al meerdere keren samen met Niels naar muziek heeft geluisterd en op pad is geweest. "Er is echt een klik. We zijn zelfs al met z’n drieën uit lunchen geweest. En er zijn nieuwe platen gekocht, dus dat is hartstikke fijn."