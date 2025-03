Mogelijk warmste maart ooit: zonovergoten dagen voor de boeg

Het zou zomaar eens de zonnigste maart ooit gemeten kunnen worden. Tot nu toe heeft de zon al 134 uur geschenen en we zitten pas op de helft van de maand. Het record is momenteel maart 2022, toen er 259 uur zonuren werd gemeten. Met nog 14 dagen op de teller en meer zonnige dagen in het verschiet ligt een nieuw record op de loer.