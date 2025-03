Tulpen bereiken zeldzaam hoge prijs: "We blijven nuchter"

Heemskerkse tulpen doen het ontzettend goed op de veiling. Tulpen worden moeiteloos verkocht voor zeventig à tachtig cent per stuk. Exclusieve soorten weten het zelfs tot 1,50 euro per stuk te schoppen met dagen als Valentijn en internationale vrouwendag, vertelt tuinder Marc Duin. Toch is er geen reden om de champagne te ontkurken. "We blijven nuchter; de hoge prijzen komen grotendeels door de tekorten."

Natte najaar

De extreem natte herfst van 2023 staat nog vers in het geheugen. Dagenlange stortbuien, ondergelopen kelders en verzakte bospaden zorgden voor langdurige naweeën. Zo ook in de tulpenwereld. "In november worden de bollen geplant en in april geoogst", legt Duin uit. "Maar omdat november midden in het regenseizoen viel, kregen de bollen te veel water, wat de kwaliteit aantastte."

In Heemskerk zijn de tuinders er relatief goed vanaf gekomen. "We hebben veel verschillende soorten, en de ene is gevoeliger voor nattigheid dan de andere. Maar gemiddeld gezien is de kwaliteit wel iets achteruitgegaan. In onze sector bepalen vraag en aanbod de prijs, en daardoor zie je die nu stijgen."

