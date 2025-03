Gewonde na botsing tussen twee auto's • Vrouw wordt wakker van zaklamp inbreker

21.32 uur

Een hoogbejaarde vrouw uit Halfweg kreeg in de nacht van zondag op maandag de schrik van haar leven toen er een inbreker naast haar bed stond. De 95-jarige werd wakker toen de verdachte met een lamp in haar gezicht scheen. Hij vertelde haar dat hij van de politie was en waardevolle spullen wilde veiligstellen. Uiteindelijk is hij vertrokken, maar heeft wel meerdere bezittingen van de vrouw meegenomen, zo bleek later. De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die met bijvoorbeeld deurbelcamera of dashcam verdachte zaken in de Julianastraat hebben vastgelegd.