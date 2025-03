Beverwijk vangt slachtoffers fatale nachtclubbrand in Noord-Macedonië op

Paul van Zuijlen, plastisch chirurg en medisch hoofd van het brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, heeft de hele zondag aan de telefoon gehangen met collega's. Het had zomaar gekund dat hij zondagavond 'z'n tanden stond te poetsen in Noord-Macedonië', vertelt hij. Even was het namelijk de vraag of artsen uit Beverwijk naar het crisiscentrum in het Zuidoost-Europese land moesten afreizen.

"Gedurende de dag bleek dat niet nodig", vertelt Van Zuijlen. Daar ziet hij de voordelen van in. "Het is beter om dit soort situaties in Nederland te regelen, dan daarheen gaan en te belanden in een situatie vol chaos. Je moet je expertise kunnen uitoefenen en dat is veel lastiger als je bijvoorbeeld de taal niet spreekt. Dat is een les die we hebben geleerd na de brand in een disco in Roemenië, zes jaar geleden."