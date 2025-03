Volop frustratie en onbegrip bij AZ: "Punten worden zo van je afgenomen"

Vlak daarvoor kreeg Anton Gaaei direct rood voor een harde overtreding op de enkels van Zico Buurmeester. Daar was weinig discussie over, maar in de 74e minuut liepen de gemoederen hoog op toen Penetra zijn tweede geel ontving. "Dit is ongelofelijk. De punten worden zo van je afgenomen", zegt Goes.

Onrecht aangedaan

De teams gingen volop in discussie met elkaar en Goes maakte het gebaar alsof hij van het veld wilde stappen. Het schoot wel even door zijn hoofd, maar hij wilde ook zijn team bij elkaar roepen. Heel even sloeg de vlam in de pan. "Logisch, want als je onrecht wordt aangedaan ga je dat niet zomaar accepteren, toch?", vraagt trainer Maarten Martens zich af.