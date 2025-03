Ongeloof, verdriet en vooral veel schade bij Haarlems buurthuis na 'aanslag'

De grote vraag is: waarom? "Iedereen was juist welkom"

Mahmoud Ben Haddi is vrijwilliger en kapot van de brand in het buurthuis. "Als iemand kwaad wil, dan lukt het uiteindelijk toch", zegt hij. Ook hij tast in het duister naar de achtergrond van de explosie en de brand.

Hij schetst een beeld van een buurthuis 'waarin iedereen welkom was'. "Het was een leuke plek, met verschillende activiteiten. Er kwamen niet alleen Marokkanen, maar meer dan twintig nationaliteiten. Een gezellige mengelmoes. Iedereen werd geholpen, bijvoorbeeld met het instellen van een mobiele telefoon of het doen van belastingaangifte."

De grote vraag is - ook bij Mahmoud: waarom? "Ik heb geen idee. Er waren geen problemen. Zoals gezegd, iedereen was juist welkom en dan krijg je dit op je bord. De mensen die komen kijken, vinden het verschrikkelijk. Morgen hebben we contact met de gemeente. We gaan ons best doen om het weer op te bouwen."