ProRail krijgt werkzaamheden op spoor niet op tijd af: mogelijk ook hinder tijdens ochtendspits

Tot het einde van de dienstregeling van zondag rijden volgens de spoorbeheerder 'zeer beperkt' treinen ten zuiden van Amsterdam en richting Breukelen en Utrecht. De NS meldt dat er 'veel minder treinen rijden tussen Schiphol en Amsterdam Zuid, tussen Schiphol en Leiden en tussen Amsterdam Centraal en Utrecht'.

In eerste instantie zou de hinder tot 18.00 uur duren, maar inmiddels heeft de NS aangegeven dat dit tenminste tot vannacht 1.00 uur aanhoudt.

Fout gemaakt

Op meerdere plekken bij Amsterdam voldoet het spoor niet aan de normen. Volgens ProRail zijn er meer dan tien locaties 'verspreid over meerdere kilometers' waar het spoor moet worden hersteld of gecontroleerd. Dit moet binnen 72 uur gebeuren, maar dat lukt niet.

"Dat betekent dat er geen treinen meer over dit spoor mogen rijden totdat dit wel is gebeurd." ProRail erkent 'dat we hier iets fout hebben gedaan' en biedt daarvoor excuses aan.

Vertragingen voor (voetbal)fans

De verstoring heeft ook gevolgen voor de tienduizenden mensen die in Amsterdam zijn voor de wedstrijd Ajax - AZ in de Johan Cruijff ArenA en voor het evenement Holland Zingt Hazes in de nabijgelegen Ziggo Dome. De bezoekers moeten volgens NS rekening houden met minder treinen en drukte.

Verder rijden er 'waar mogelijk' langere treinen en worden er op station Bijlmer ArenA meer medewerkers ingezet 'om alles in goede banen te leiden', laat een woordvoerder van NS weten. Reizigers kunnen met hun NS-vervoersbewijs ook gebruikmaken van de metro en tram in Amsterdam.

