Grote brand in Haarlems buurthuis dat week geleden al doelwit was van explosie

De brand brak rond half vijf vanmorgen uit. Al snel sloegen de vlammen uit het pand en stond een groot deel van het gebouw in brand. De brandweer heeft het vuur ondertussen gedoofd.

Op het moment van de brand was er niemand aanwezig, bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Ook rondom het buurthuis hoefde niemand geëvacueerd te worden.

Buurthuis al langer doelwit

Het buurthuis aan de Stresemannlaan lijkt al langer doelwit te zijn van vandalisme of brandstichting. Gisteren deed de politie langere tijd onderzoek bij het pand, nadat er 's nachts een verdacht voorwerp naar binnen was gegooid. Waar dat precies om ging is nog niet duidelijk.

Een week eerder was er een explosie bij het buurthuis, waarna er ook kort brand ontstond. De schade aan het pand bleef toen beperkt. De politie vermoedde toen opzet en was op zoek naar getuigen. In 2022 was er ook al sprake van brandstichting bij het clubhuis. Een ruit van het pand werd toen ingetikt, waarna er een soort vuurbom naar binnen werd gegooid, waardoor op meerdere plekken brand ontstond.

Of de incidenten van gisteren en vorige week iets met de brand van vanochtend te maken hebben, is nog niet duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar.