Minister moet lening van 25.000 euro overnemen van slachtoffer toeslagenaffaire

De vrouw is slachtoffer van het toeslagenschandaal, waarbij gezinnen ten onrechte als fraudeurs werden weggezet en soms tienduizenden euro's aan kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. Om het hoofd financieel toch boven water te houden, klopten zij en vele anderen aan bij bijvoorbeeld collega's en vrienden en familie, met vaak flinke schulden tot gevolg.

De vrouw in deze zaak werkte voorheen als juridisch secretaresse bij een advocatenkantoor. In 2019 groeiden de problemen haar door het toeslagenschandaal boven het hoofd en dreigde ze haar huis uit te worden gezet. Ze vroeg haar oud-leidinggevende om een lening, die ging akkoord en maakte in totaal ruim 25.000 euro over.

Toen ze een paar maanden daarna 30.000 euro compensatie van het Rijk ontving, betaalde ze haar schuld direct af. Vervolgens diende ze een verzoek in om datzelfde bedrag weer terug te krijgen van de overheid. Maar dat werd afgewezen, omdat volgens de minister alleen leningen worden gecompenseerd van bedrijven die 'kredietverlening als kernactiviteit hebben'. Dat was bij het advocatenkantoor niet het geval. Bovendien stonden de afspraken over de leningen volgens de minister niet voldoende zwart-op-wit.

De rechtbank gaat daar niet in mee. Het uitgangspunt bij slachtoffers van het toeslagenschandaal moet zijn om niet 'op alle slakken (te) veel juridisch zout' te leggen. De situatie van de gedupeerden is volgens de rechtbank 'immers het gevolg van onrechtmatig handelen' van het Rijk. Bovendien is in deze zaak genoeg bewijs dat er wel degelijk sprake was van een lening. De minister moet deze, inclusief de proceskosten, dan ook vergoeden, zo luidt de uitspraak.