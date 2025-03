Zoekactie naar vermiste UvA-student bij Nieuwe Meer levert niks op

Het Veteranen Search Team (VST), gespecialiseerd in het opsporen van vermiste personen, zocht met onder meer een boot en honden naar de Chinese student. Waarom specifiek op die locatie werd gezocht, is niet duidelijk. Wel zei de politie op zoek te zijn naar een zwarte swapfiets in de buurt van het meer.

Shengmen, die bezig is met zijn masterstudie Logics, was twee weken voor het laatst bij zijn huis op de Poeldijkstraat. Medestudenten hadden hem al een tijd niet gezien op de universiteit en maakten zich zorgen. Ze namen contact op met zijn buren, die besloten navraag te doen bij de UvA.

Een woordvoerder van universiteit zei eerder tegen AT5: "Wij zijn toen in contact gekomen met De Key, de corporatie die de woning van Luo beheert. De woningcorporatie heeft zijn voordeursleutel uitgelezen en hij is het gebouw inderdaad niet meer in of uit gegaan." De politie heeft de vermissing als urgent bestempeld.