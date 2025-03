Met grote buiging en flikflaks neemt turnvereniging afscheid van topvrijwilliger Albert

De club bestaat al 108 jaar en daarvan heeft Albert 59 jaar in het bestuur gezeten, de laatste jaren als penningmeester. Een klein rondje langs de clubleden levert louter positieve verhalen op. "Is dat zo?", vraagt hij lachend als we het hem zeggen. En met een knipoog erachteraan: "Ik weet niet wat ze je verteld hebben. Of het allemaal klopt, geen idee."

Hij vervolgt: "Turnen is iets wat ik vroeger graag deed. Toen ik niet meer actief was als turner vond ik het leuk om mijn kennis via het bestuur door te geven. Het heeft me altijd geboeid, ook met wedstrijden en het bestuurlijke."

Tekst loopt door onder de foto.