Haarlemse heldendaad inspireerde Judith Koelemeijer voor haar nieuwste boek

De redding is niet het einde van het verhaal, integendeel. Je zou kunnen zeggen dat het langdurige drama dan pas begint. Koelemeijer: “Leah had eigenlijk al afscheid genomen van het leven. Ze zat klem in die auto en kon niet zwemmen. De hulp kwam toen ze het niet meer verwachtte. Ze heeft zich lang afgevraagd waar ze het aan verdiende om gered te worden.”

Worsteling

Mirjam, de redder, had haar eigen worsteling. Het eerste wat zij voelde toen zij het water uit klauterde was frustratie. Geen vreugde of voldoening, maar frustratie. Vanwege de tientallen toeschouwers die zich op de kade hadden verzameld, de auto hadden zien zinken, maar geen hand uitstaken. Waarom deed niemand wat en kreeg zelfs haar schreeuw om hulp amper respons?

“Ik heb me dat ook afgevraagd”, vertelt Koelemeijer. “En daar is geen makkelijk antwoord op te formuleren. Het is van veel factoren afhankelijk. Het was een koude, donkere winteravond. Er lag zelfs een laagje ijs op het water. Doen wat Mirjam deed, is een groot risico. Je kan een hartstilstand oplopen. En het kan ook zo zijn, dat er die avond vooral oudere mensen op de kade toekeken. Kun je verwachten dat ze in het koude water springen?”