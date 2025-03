Tweetal met mes en vuurwapen overvalt telefoonwinkel in Amsterdam-Noord

De melding over de overval kwam rond 14.20 uur binnen. Het tweetal drong de zaak binnen en bedreigde de winkelmedewerker met een vuurwapen en een mes. Vervolgens sloegen de mannen op de vlucht. Er is nog niemand aangehouden.

De politie roept omwonenden via burgernet op om uit te kijken naar twee mannen van 20 à 25 jaar oud, gekleed in het zwart. Ten minste een van hen had een skimuts op. Of ze iets hebben buitgemaakt is, is nog onduidelijk.