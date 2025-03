IJmuider Harmonie zoekt dringend voorzitter: opheffing dreigt na 80 jaar

Opgericht op 11 september 1945, ontstond de vereniging uit een fusie tussen 'Harmonievereeniging Kunst na Arbeid' en 'Arbeiders Muziekvereeniging Voorwaarts'. De vereniging dreigt om te vallen als er niet voor de algemene ledenvergadering volgende maand een nieuwe voorzitter gevonden wordt die de kar gaat trekken. Juridisch gezien kan een vereniging zonder voorzitter niet bestaan, en de huidige voorzitter, Eelco van der Heide, meldt dat hij als 74-jarige zijn taken na acht jaar echt gaat neerleggen.

Eelco speelt trombone in een van de drie orkesten van de vereniging en is al 62 jaar lid van de vereniging. "Ik heb het al meerdere keren aangekondigd, maar dit keer houd ik echt op. De verantwoordelijkheden zijn groot en het is intensief", zegt Eelco, die nog wel hoopt als gewoon lid een paar jaar mee te spelen in één van de drie orkesten van de vereniging.

Hard gelag voor oudere leden

De vereniging telt momenteel nog maar 70 leden, wat de financiën onder druk zet. Eelco wijst naar de hoge kosten van het gebouw van de Harmonie, dat in slechte staat verkeert. "Van iedere honderd euro die we aan stookkosten betalen, verdwijnt zeventig euro door het dak", verduidelijkt hij. Deze financiële druk en het teruglopende ledenaantal heeft geleid tot een sombere toekomstvisie voor de vereniging.

"Vooral voor de oudere leden is het bijzonder pijnlijk als de stekker er echt uitgetrokken moet worden. Ze verliezen hun hobby, en zullen waarschijnlijk geen lid meer worden van een andere vereniging. Die verliezen toch een beetje hun familie."

Hoop

Maar gelukkig, in tijden van crisis gloort er een sprankje hoop. Eelco meldt dat enkele geïnteresseerden zich hebben aangediend om te helpen met het zoeken naar een nieuwe voorzitter. "Nu langzaam maar zeker doordringt dat het echt erop of eronder is voor de Harmonie komen mensen in beweging."

Iedereen die zich geroepen voelt en denkt over voorzitterscapaciteiten te beschikken kan zich aanmelden. "Iemand hoeft geen muzikant te zijn, maar moet wel affiniteit hebben met blaasmuziek en enthousiast zijn", legt hij uit. Eelco hoopt oprecht dat de tachtigste verjaardag van de Harmonie in september een groots feest kan worden. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur via mailadres hoofdbestuur@ijmuiderharmonie.

Radiodocumentaire

Over de situatie bij de IJmuider muziekvereniging is ook een aangrijpende radiodocumentaire gemaakt door radiomaker Jan Maarten Deurvorst, die zelf trombone speelt in één van de orkesten van de IJmuider Harmonie. In de documentaire 'De laatste vrijwilliger' schetst Deurvorst een sfeervol beeld van roemruchte geschiedenis van de IJmuider Harmonie en de betekenis van de muziekvereniging voor de gemeenschap van IJmuiden. Via deze link is de documentaire te beluisteren.