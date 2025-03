Wandelmaatjes voor Bicci: Ilanit vindt hulpbaasjes die haar helpen op adem te komen na ziekte

Ilanit en Bicci ontmoetten elkaar in Portugal, waar Ilanit een bed and breakfast op zette. Maar na de diagnose baarmoederhalskanker die ze afgelopen zomer kreeg, moest ze halsoverkop terug naar Nederland. Inmiddels is de Amstelveense helemaal genezen. Vanwege complicaties duurt haar herstel langer dan gedacht waardoor lange wandelingen er op het moment niet in zitten.

Twee maanden geleden schakelde ze de hulp in van NH Helpt en dat bleek een schot in de roos. Ze werd overladen met reacties. "Het was ook wel overweldigend. Ik zat ineens in een soort werkdag met allerlei mensen, berichten en afspraken", vertelde ze.