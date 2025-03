🔴 FC Volendam neemt voorschot op titel én promotie naar eredivisie met nieuwe zege

Goedemiddag sportfans en welkom in ons liveblog. We houden je deze zaterdag op de hoogte van de ontwikkelingen bij het topaffiche in de eerste divisie tussen FC Volendam en SC Cambuur (16.30 uur). Daarnaast is er aandacht voor AFC tegen Rijnsburgse Boys in de tweede divisie en volgen we schaatsster Merel Conijn uit Edam op de WK afstanden.

AFGELOPEN: FC Volendam - SC Cambuur 4-1