Kat gered en komt met schrik vrij na woningbrand Purmerend

Buurtbewoners belden de brandweer nadat de rook zagen. De brandweer had het vuur daarna snel uit.

"Er is niemand gewond geraakt", laat de woordvoerder weten. Wel kon dus ternauwernood een kat worden gered.

Vuur zorgt voor veel schade

Het vuur was bij de voordeur. Daardoor is er veel schade in de hal. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie onderzoekt hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

De brandweer heeft ook twee andere huizen geventileerd na de brand.