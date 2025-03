Haarlems schrijver beleeft Boekenweek uit z'n stoutste dromen

Tijdens de signeersessies in de boekenwinkels in Haarlem en Heemstede neemt de schrijver alle tijd voor zijn fans. Want vaak zijn het mensen die hem kennen van zijn wandelingen met de hond door de stad, waar hij voordat hij echt tot het schrijven van de boeken kwam, over schreef op Facebook.

Na het winnen van de ereprijs, waarbij boekhandelaren zijn boek als beste van het jaar verkozen, is zijn werk nog meer in trek. De rode draad van zijn verhalen is gebaseerd op zijn eigen traumatische jeugdervaring van verkrachting.

"De openheid en de kwetsbaarheid, dat vind ik het echt allermooist", vertelt een jonge fan van hem als Lex een handtekening in haar boek zet.