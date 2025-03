Bezoek prinses Beatrix zorgt voor drukte bij Zaanse Schans

De rondleiding van prinses Beatrix liep onder andere langs leden van de molenmodelbouwclub. In Koog aan de Zaan bouwen kinderen elke vrijdagavond aan hun eigen model onder leiding van André Koopal en Bart Nieuwenhuijs. Ook sprak ze met molenaars over hun vak. Tegen hen liet ze zich ontvallen dat ze 'fan is van de molens', geen gek statement natuurlijk als beschermvrouwe.

95-jarig 'bloemenmeisje' in haar nopjes

En hoe heeft de 95-jarige Ada Groot het gehad? Zij mocht de bloemen geven aan de prinses en verheugde zich daar al weken op. Ze is blij: "Het was prima. Ik vind het hele feest hier geweldig, dat er zoveel jonge mensen ook zijn want dat is hard nodig voor de vereniging. Want al die oudjes vallen zo langzamerhand af. Ja, een prima middag."

Wat prinses Beatrix tegen haar zei? "Haha, dat weet ik niet meer. Maar ze was heel lief. Ik bewonder de Oranjes voor al het werk wat ze doen. Daar kan je mee voor de dag komen als land, hè? Beter dan Poetin."