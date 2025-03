Geen explosieven gevonden bij Markermeerdijk, werkzaamheden worden hervat

Die melding werd gedaan door Volendammer Nico Kwakman. De amateuronderzoeker naar gevechtsvliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog rond het Markermeer slag leverden, had sterke vermoedens dat er op de dijk onontplofte bommen zouden kunnen liggen. Het HHNK nam de melding van Nico serieus en zette de werkzaamheden stop.

Uitgebreid rapport

Nu laat het hoogheemraadschap weten dat er na uitgebreid onderzoek geen explosieven zijn aangetroffen. "Een onafhankelijke specialist in het opsporen van explosieven heeft de situatie voor ons onderzocht. Uit het uitgebreide rapport blijkt dat we het werk veilig kunnen hervatten."

Volgens het HHNK zijn er geen feitelijke aanwijzingen dat er ergens in het gebied bommen. Ook vinden de werkzaamheden plaats in grond die na de oorlog is neergelegd, of waar tijdens de oorlog al werkzaamheden in zijn geweest.

Werk volgende week hervat

Het hoogheemraadschap verwacht dat de werkzaamheden volgende week weer beginnen. Overigens werd het werk niet volledig stilgelegd: het HHNK heeft de werkzaamheden aan de dijk een paar honderd meter verplaatst.