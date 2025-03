Luuk ziet wat de sensoren missen: zo wordt het weer op Schiphol bepaald

Dag en nacht is er een weerwaarnemer op Schiphol aanwezig om het weer te observeren. Dit doen ze voor het luchtverkeer, om de meest precieze en actuele informatie te kunnen geven.



Het is een unieke baan: er zijn slechts tien weerwaarnemers op de luchthaven. Ze werken altijd in hun eentje in de kleine toren op Schiphol centrum. Vanuit daar hebben ze goed zicht op de omgeving van Schiphol en de start- en landingsbanen. Behalve de Polderbaan, deze zien ze via een webcam.

Gevaarlijke buienwolken

Natuurlijk zijn er rondom Schiphol veel sensoren die de wind, neerslag en zicht kunnen meten, maar volgens Luuk is dat eigenlijk niet genoeg. "Een sensor kan maar op één punt data verzamelen en ik kan rondom gaan kijken en precies bepalen: wat is nou de weersituatie op de luchthaven?", legt hij uit.



Zo komt het voor dat hij iets ziet dat een sensor niet waarneemt. Bijvoorbeeld bij gestapelde buienwolken, waar hagel en onweer in kan zitten. "Een sensor ziet alleen dat er een wolk boven zit of dat er neerslag uit komt, maar door die zaken te combineren, zien we bijvoorbeeld dat het een gevaarlijke buienwolk is waar piloten echt niet doorheen willen vliegen."