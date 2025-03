Geen lassakoorts, maar malaria: was inzet hulpdiensten in Heemskerk overdreven?

Het is lang geleden dat Saskia van Egmond van de GGD Kennemerland zulke taferelen als gisteravond heeft gezien. "In 2014 en 2015 was er een behoorlijke ebola-uitbraak in Afrika. Vanuit de getroffen gebieden kwamen er ook directe vluchten naar Nederland. Als er mensen moesten worden gerepatrieerd waarbij het vermoeden bestond dat ze ebola hadden, werden ze met een eigen vliegtuig teruggehaald."

Na de coronacrisis wordt er weer volop gereisd en daardoor neemt de kans op het mee naar Nederland nemen van een tropische ziekte toe. Malaria komt daarnaast regelmatig voor in ons land, volgens het RIVM. Zo’n 150-300 gevallen worden per jaar in Nederland gemeld. "Als het niet behandeld wordt, kan het dodelijk zijn", aldus Van Egmond. "Maar in Nederland loopt het met een adequate behandeling altijd wel goed af."

'Inzet hulpdiensten niet overdreven'

De gekste verhalen gingen gisteravond de rondte. De patiënt zou ebola hebben, of lassakoorts. Uiteindelijk bleek het 'maar' malaria. Toch vindt Van Egmond alle ophef en de enorme inzet van hulpdiensten niet overdreven. "We hebben alle procedures gevolgd. Voor de buitenwereld zag het er misschien overdreven uit, maar dat was het niet. Je handelt op dat moment op basis van wat je op dat moment weet, ook al bleek dat achteraf misschien niet nodig. Ik vind dat we goed gehandeld hebben."