Marloes en Martijn gaan Het Baafje runnen en willen meer dan alleen zwemmen

Marloes en Martijn zijn nu plannen aan het maken om meer te organiseren dan alleen zwemmen. "Maar het belangrijkste blijft om zoveel mogelijk zwemkaartjes te verkopen", zegt Marloes. "Wel zien we enorme potentie voor het terrein. Je kan hier zoveel organiseren."

Horeca moet ook niet-zwemmers trekken

Van kinderfeestjes tot sportdagen. Alles moet mogelijk zijn bij Het Baafje. "Maar het eerste wat we goed willen neerzetten is de horeca", zegt Martijn. Afgelopen zomer was er alleen iets verkrijgbaar in de kiosk als er toevallig een vrijwilliger voor beschikbaar was.

Dat gaan Marloes en Martijn dit jaar anders doen. "We gaan koffie, taartjes en broodjes aanbieden. Ook voor wandelaars en fietsers uit de regio", besluit Martijn.

Door de grote inzet van vrijwilligers is het bad straks in ieder geval schoon om weer open te kunnen. Het zwembad gaat per 1 mei open.