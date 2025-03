Honderden bomen nu écht gered van kap, ondanks prijskaartje

Ook Chris Brunner van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland is om die reden blij dat de bomen blijven staan. "Het gaat niet goed met de boomvalk, dus dat ze hier zijn neergestreken is heel bijzonder. Ze hebben hoge bomen nodig, de populieren zijn daar perfect voor. Wanneer 'ie weer terugkomt uit Afrika staat zijn huis er door deze beslissing gelukkig nog. Dat de gemeente nu besluit ze te behouden is een stap in de goede richting, want vaak wordt er eerst gekeken naar beheer en kosten."

Onderhoud gaat tienduizenden euro's kosten

Er moest inderdaad veel geregeld worden om de populieren van de kap te redden, bevestigd een woordvoerder van de verantwoordelijke wethouder. "Het project om de Geniedijk op te knappen werd al in 2009 in gang gezet. De voorkeur lag daarom ook bij het uitvoeren van dat plan, dus er moest wel een en ander worden aangepast. We zijn nog bezig met een precieze raming van wat de onderhoudskosten zullen bedragen."

Want dat het geld gaat kosten staat vast. De jaarlijkse onderhoudskosten van de populieren worden geschat op 20.000 euro. En de iepen die op de plek van de populieren moesten komen waren al aangekocht en stonden tijdens de bezwaarprocedure bij een kweker te wachten. De gemeente is er in geslaagd om de iepen alternatieve plekken te geven, in Hoofddorp, Rijsenhout, Zwanenburg en Badhoevedorp. Die beplanting kost in totaal bijna drie ton.

Honderden extra bomen in de polder

Netto betekent dat dus wel dat er honderden bomen bijkomen in de Haarlemmermeerpolder. Een gouden randje, geeft ook de gemeentelijk woordvoerder toe. "We hadden natuurlijk liever het originele plan uitgevoerd, maar het is mooi dat we op deze manier de gemeente verder kunnen vergroenen."

Corinne haar slaapkameruitzicht blijft tot haar blijdschap de komende jaren behouden. Ze hoopt dat de beslissing van de gemeente een kentering kan betekenen in het natuurbeleid. "Ik hoop dat we met dit hele proces piketpaaltjes hebben kunnen slaan voor de toekomst. Elke stap in het voordeel van de biodiversiteit is namelijk een stap in de goede richting."