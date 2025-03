OLVG berispt vanwege discriminerende en racistische opmerkingen door chirurgen

Tijdens een coschap in 2020 heeft een chirurg in het bijzijn van de coassistent van Marokkaanse afkomst gezegd dat hij een hekel heeft aan Marokkanen. Daarnaast hebben andere chirurgen racistische opmerkingen over patiënten gemaakt. Toen er een Somalische patiënt werd opgenomen, zou een van hen hebben gezegd dat 'er een vluchtelingenboot was aangespoeld'.

Het College schakelde een onderzoeksbureau in dat gesprekken met medewerkers heeft gevoerd en oordeelt het aannemelijk dat deze opmerkingen zijn gemaakt. Het College vindt het 'zeer kwalijk dat in het bijzijn van coassistenten, die de artsen van de toekomst zijn, op zo’n manier over patiënten wordt gepraat'. Het College rekent dit het OLVG aan.

Geen plek voor discriminatie en racisme

Het ziekenhuis reageert op de berisping: "Dit kan en mag niet gebeuren. Wij zijn een ziekenhuis waar de hele stad samenkomt en iedereen welkom is", aldus bestuursvoorzitter Wietske Vrijland. "Dat geldt voor onze patiënten en voor iedereen die hier werkt. Voor discriminatie en racisme is dan ook absoluut geen plek in OLVG."

Volgens Het College heeft het ziekenhuis voldoende adequaat gehandeld na de klacht: betreffende chirurgen zijn aangesproken op hun gedrag en kregen sancties. Ook heeft het ziekenhuis een app ontwikkeld waar medewerkers ongewenst gedrag kunnen melden. Bij de medische opleidingen wordt de veiligheid nu ook elk jaar getoetst. Daarom volgen er voor het OLVG geen verdere sancties vanuit Het College voor de Rechten voor de Mens.