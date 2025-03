Beeld Zonnevechter verhuist nu echt naar Haarlemse Schotersingel

De Limburgse beeldhouwer Arthur Spronken ontwierp het markante beeld speciaal voor de Grote Markt. Het staat er al sinds 1972. Spronken wilde ook graag dat het beeld in een fontein zou komen te staan. Die fontein werd pas in 1993 in gebruik genomen, maar in 2015 alweer uitgezet. Met grote regelmaat gooiden grapjassen er waspoeder of badschuim in en daar kon de installatie niet tegen.

