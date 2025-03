In bunkers, een garage en opgerold in een grot: het bizarre oorlogsavontuur van de Nachtwacht

In december 1941 geeft de legerleiding in Duitsland opdracht tot het bouwen van de Atlantikwall. Het gaat om een meer dan 5.000 kilometer lange verdedigingslinie langs de kust van Noorwegen tot aan Spanje. Bunkers, kazematten, mijnenvelden, de hele kustlijn moet ondoordringbaar zijn. Op dat moment wordt duidelijk dat de kunst niet langer in de duinen kan blijven. In een periode van slechts vier maanden wordt in de Sint Pietersberg in Maastricht een kluis van 360 vierkante meter uitgehouwen. Dat moet de definitieve plek voor de 750 belangrijkste kunstschatten van Nederland worden.

Opmerkelijke logees

De bunkers in Heemskerk worden op 23 maart 1942 weer leeggehaald en daarbij worden de kunstwerken in drie grote verhuiswagens geladen. Paula Beentjes: "Mijn vader had een busbedrijf, maar de Duitsers hadden de bussen ingevorderd. De garage stond leeg en kon dus plek bieden aan de vrachtwagen met daarop ook de Nachtwacht." Niet alleen de familie Beentjes kreeg kunstschatten te logeren die nacht. Ook de firma Homa en de firma De Wit kregen opmerkelijk logees.

