Nieuw asielzoekerscentrum in Medemblik: gemeente maakt plek voor 263 vluchtelingen

Volgens Luiten Plekker van Gemeentebelangen maken omwonenden zich zorgen over hun veiligheid. "Wij willen dat gevoel wegnemen. Er is 24/7 beveiliging binnen het azc, maar we willen dat deze veiligheid ook buiten het azc gegarandeerd wordt." Hij stelt voor om gedurende de eerste zes maanden extra toezicht buiten het azc in te zetten.

Burgemeester Pijl komt met veiligheidsplan

Burgemeester Michiel Pijl kan zich hierin vinden. Hij belooft om voor het zomerreces met een veiligheidsplan te komen, dat deels is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan met de crisisnoodopvang in Wervershoof. "De eerste periode, naast afspraken met politie over zichtbaarheid en inzet van onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), zal er extra toezicht zijn op straat, mogelijk aangevuld met cameratoezicht", geeft Pijl als tipje van de sluier.

Als alles volgens plan verloopt, verwacht de gemeente begin 2026 het azc op te kunnen leveren.