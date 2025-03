Voormalig hockeyinternational en zieke zus op het ijs in strijd tegen darmkanker

De situatie voelt onwerkelijk, maar nuchter als ze zijn, benaderen ze het pragmatisch. Laurien: "We dachten: oké, wat moet er gebeuren? Let’s get it on, dan kunnen we weer door." Marije vult aan: "Je checkt in, je checkt uit wanneer het kan, en dan is het klaar."

De operatie slaagt. De kanker lijkt weg, maar komt anderhalf jaar later terug - dit keer met het woord ‘ongeneeslijk’ ervoor. "'Oké, en nu?', dacht ik", zegt Marije. "Het leven is opeens een open boek dat je per hoofdstuk bekijkt." Laurien: "Het is onwerkelijk. En dat is het nog steeds. Marije is nog zo goed. Soms denk ik: is het niet gewoon een verkeerde diagnose geweest? Omdat je het niet ziet, voelt het zo vreemd."