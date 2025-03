Koen herbouwt duurzaam strandpaviljoen Texel na verwoestende brand

Ook voor het zomerseizoen moet er weer naar een nieuw team worden gezocht. En dat is niet eenvoudig met de krapte op de arbeidsmarkt. "Met name vakantiekrachten, studenten en scholieren wachten niet dat je weer open gaat. Die gaan begrijpelijk verder kijken." Het wordt een uitdaging. "Want als we open gaan, moeten we meteen er staan. Er is bijna geen tijd om iemand in te werken. We zijn al bezig om mensen te werven."

Trouwen in het zand

Ook komt er meer variatie op de kaart met veel lokale producten. En ook weer bruiloften. Een bruidspaar dat vorig jaar nog in het paviljoen trouwde, schoot na de brand te hulp met een inzamelactie. "We gaan bruidsparen weer ontvangen en blij maken. Misschien wel in een mooier paviljoen dan voorheen", zegt Koen. En als het regent heeft Koen ook de oplossing. "Want dat kan bij ons in de serre. Dan trouw je toch in de open lucht op het strand. Hoe mooi is dat?"