Live NH Sport: Telstar thuis tegen Roda JC en beloften AZ naar Maastricht

Ook Jong AZ en MVV Maastricht staan in de eerste divisie vlakbij elkaar. Alleen wel in het rechterrijtje. De Alkmaarse talenten vinden we terug op plek dertien met drie punten voorsprong op de nummer veertien MVV.

Frank van der Meijden is onze man in stadion De Geusselt. Zowel MVV Maastricht - Jong AZ als Telstar - Roda JC begint om 20.00 uur.

Uiteraard in deze uitzending ook aandacht voor Ajax en AZ. Beide ploegen vlogen gisteravond uit de Europa League en dienen zich snel op te laden voor de kraker van zondag in de Johan Cruijff Arena. NH Sport is daar zondag vanaf 16.30 uur live blij. De radio-uitzending van vanavond begint om 19.00 uur. Presentatie Robbert van den Heuvel.