'Eindelijk erkenning': blijvende plek van bezinning voor Molukse marinemannen uit Loosdrecht

En na een abrupt vertrek uit eigen gebied wachtten de militairen en hun gezinnen in Nederland een koude en kille ontvangst, die diepe sporen heeft achtergelaten. De duizenden mensen waaierden vervolgens uit over het hele land. Begin 1953 kwam een aantal Molukse gezinnen terecht in Loosdrecht.

Deze kleine groep vond een nieuw thuis aan de Beukenlaan, Meidoornlaan en Lindelaan. De mannen waren nog altijd in dienst van de Koninklijke Marine. Zij werkten bij het Marine Opleidingskamp (MOK) in Hilversum en kregen zo de mogelijkheid te integreren in de lokale gemeenschap. Dit in tegenstelling tot vele anderen die in kampen woonden.

Cirkel is rond

Voor Sam en anderen van de Molukse gemeenschap is de cirkel nu rond. Op de plek waar zijn vader en moeder begraven liggen, komt een monument dat hun geschiedenis vertelt. Een eerbetoon voor wat zij beleefd en gedaan hebben en een plek waar de jonge generatie deze historie kan meekrijgen, is heel waardevol, aldus Uneputty.

Dat er vandaag bij de onthulling vijf Molukkers aanwezig zijn die als kind de reis van Indonesië naar Nederland hebben meegemaakt, maakt het extra speciaal. "Onze hele geschiedenis komt zo samen", besluit hij.