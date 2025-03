Patiënt Heemskerk heeft malaria, geen besmettingsgevaar

"Malaria is heel vervelend voor de man, maar goed te behandelen", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Omdat er gisteravond nog geen duidelijkheid was over de ziekte van de man, en het mogelijk zeer besmettelijk kon zijn, werd hij uit voorzorg in quarantaine geplaatst. "We zijn blij dat we groot hebben opgeschaald, maar gelukkig was het een storm in een glas water", zegt de woordvoerder.

'Grote opluchting'

De woordvoerder spreekt van een 'grote opluchting' dat het uiteindelijk niet om een overdraagbare ziekte blijkt te gaan. Drie medewerkers van het gezondheidscentrum en twee ambulancemedewerkers waren ook met de man in aanraking gekomen, maar mochten dezelfde avond weer naar huis. Zij zullen dan ook geen risico meer lopen op het mogelijk oplopen van dezelfde ziekte.

Malaria

De man mag waarschijnlijk snel uit quarantaine, omdat malaria geen besmettelijke ziekte is. Malaria kan je krijgen als je wordt gebeten door een mug. Van de ziekte kan je klachten krijgen zoals koorts, hoofdpijn en rillingen, meldt het RIVM. Malaria komt vaak voor in tropische landen.