Besmette man in Heemskerk blijkt toch geen tropische ziekte te hebben

Wat de 37-jarige man uit Heemskerk wel heeft, mag het LUMC niet zeggen, maar het is volgens het ziekenhuis 'prima te behandelen'. "Hij mag waarschijnlijk snel uit quarantaine", laat een woordvoerder weten.

De man kwam gisteravond de huisartsenpraktijk in Heemskerk binnenlopen met klachten die mogelijk konden duiden op een tropische ziekte. De man was in een West Afrikaans land geweest, bleek later. Ambulancemedewerkers kwamen de man in speciale pakken ophalen en hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Drie medewerkers van het gezondheidscentrum en twee ambulancemedewerkers waren ook met de man in aanraking gekomen, maar mochten dezelfde avond weer naar huis.