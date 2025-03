Stroomstootwapen gevonden in handbagage op Schiphol • Overval op winkel in Amsterdam

13.24 uur

Bij een appartementencomplex in Krommenie woedde vrijdagmiddag rond 12.15 uur een brand. De brandweer schaalde al snel op en het hele pand werd ontruimd. De bewoner van het appartement raakte gewond en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De brand is inmiddels geblust.

Twaalf bewoners van het complex zijn naar een opvang locatie gebracht. Andere bewoners zijn naar familie of vrienden gegaan. "Iedereen is behoorlijk geschrokken", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Momenteel wordt er gekeken naar de bewoonbaarheid van het appartement. De brand is niet overgeslagen naar naastgelegen appartementen, maar volgens de woordvoerder is het mogelijk dat zij ook last ondervinden van de effecten van de brand.

Momenteel doet de politie onderzoek naar de oorzaak van de brand.