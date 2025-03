Europa League-avontuur eindigt met dreun voor AZ: "We waren dichtbij"

Wilson Odobert en James Maddison zorgden voor een 2-0 voorsprong van Tottenham tegen AZ. Daar gingen individuele fouten van Wouter Goes en invaller Mees de Wit aan vooraf. Toch vond Clasie dat er na de 2-0 in de 49e minuut weinig aan de hand was. "Natuurlijk is het zonde dat je op achterstand stond, maar er veranderde niet zoveel. We hadden nog een goal nodig en dan waren we terug in de wedstrijd. Dat doelpunt kwam er, maar we kregen daarna te snel de derde van Tottenham tegen."

Clasie hoopte dat na het doelpunt van Peer Koopmeiners AZ de stand langer kon vasthouden. "We waren vastbesloten om de aanval te zoeken en kregen nog drie grote mogelijkheden, zelfs na de 3-1. Voor mijn gevoel waren we er heel erg dichtbij, maar dat telt niet. We liggen eruit."

