Ton legt zelf een struikelsteen voor omgekomen opa, nadat burgemeester weigert

Dat de Haarlemse burgmeester nog een opinienota wil opstellen om eventuele alternatieve manieren van herdenken van de verzetshelden uit de stad tot zijn recht te laten komen, duurt Ton te lang. Een algemeen monument ziet hij niet zitten. "Daarvoor hebben we hier in de omgeving al de Eerebegraafplaats in Overveen en ook het monument op de Dam in Amsterdam. Maar daar ga je misschien één keer per jaar heen. Een struikelsteen ligt altijd in het zicht."

Andere kleur struikelsteen

En Ton weet dat in Amersfoort bijvoorbeeld voor een andere kleur struikelsteen is gekozen voor verzetshelden. "Maar dat vind ik de omgekeerde wereld. Die Duitse kunstenaar heeft bepaald dat de struikelsteen van messing voor alle nazislachtoffers is. Dat bepaalt een burgemeester niet."

Ton heeft nauw contact gehad met de stichting Stolpersteine Benelux, die via Gunter Demnig zelf vorig weekend het groene licht kreeg om de steen voor Bart Witteman te maken, net op tijd voor een memorabele herdenking op de Nagtzaamstraat op 11 maart, 80 jaar na de sterfdatum van Bartholomeus Antonius Witteman. Demnig legde zelf in 1992 de allereerst steen in de stoep van Keulen ook zonder toestemming van de overheid.