Bronzen plak Merel Conijn op 3000 meter bij WK afstanden

Conijn werd in de achtste rit verslagen door zesvoudig wereldkampioene Sablikova. Het verschil tussen Conijn en de nummer vier Ragne Wiklund was slechts 0,01 seconde (4.01,22). "Dat is wel heel close. Maar ook heel mooi. Ik ben heel blij met deze bronzen medaille", reageerde Conijn bij de NOS.

