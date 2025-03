Bronzen plak Conijn op 3000 meter; Zilver Botman bij teamsprint op WK afstanden

Merel Conijn heeft haar debuut bij de WK afstanden opgeluisterd met een medaille. De 23-jarige schaatsster uit Edam greep vanavond brons op de 3000 meter. Het goud was voor haar landgenoot Joy Beune, terwijl Martina Sábliková het zilver heeft gepakt. Later op de avond was er opnieuw positief nieuws. Er was een zilveren medaille voor Janno Botman uit Andijk bij de teamsprint.