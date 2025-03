Besmette man in Heemskerk mogelijk besmetting met lassavirus

De 37-jarige man is in een West-Afrikaans land geweest, laat de veiligheidsregio weten aan de NOS. Ambulancemedewerkers in speciale pakken hebben de 37-jarige man in quarantaine geplaatst en meegenomen naar het ziekenhuis.

Het gaat om huisartsenpraktijk Broekpolder aan het Steenhouwerskwartier. Hij heeft mogelijk een zeer besmettelijke tropische ziekte. Welke is niet bekend. De woordvoerder zegt dat hij in een 'tropenland' is geweest.

Drie medewerkers van het gezondheidscentrum zijn met hem in aanraking gekomen, net als twee ambulancemedewerkers. Zij hebben nog geen klachten. "Nu gaan we kijken hoe we met hen moeten omgaan. Maar de grootste zorg gaat nu uit naar de patiënt."

De vijf zitten samen in een ruimte te wachten tot bekend is welke ziekte de man heeft, aldus een woordvoerder. "Dat kan wel een paar uur duren." Morgen wordt gestart met bron- en contactonderzoek.