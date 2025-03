Medewerkster rechtbank aangehouden voor lekken persoonsgegevens aan criminelen

De vrouw werd maandag aangehouden, maar justitie heeft dit vandaag pas naar buiten gebracht. Ze kwam in augustus vorig jaar in beeld. In een ander strafrechtelijk onderzoek werd in een woning, achter de voering van een bank, een envelop van de rechtbank Amsterdam gevonden. Daarin zaten de persoonsgegevens van zes mensen. Onderzoek leidde uiteindelijk naar de 33-jarige vrouw uit Woerden.

Ze heeft vermoedelijk 'langere tijd' informatie uit de systemen van de rechtbank opgevraagd en tegen betaling doorgespeeld aan 'contacten in het criminele milieu'. Bij haar aanhouding is beslag gelegd op enkele tientallen uitdraaien van de rechtbank, met persoonsgegevens.

De vrouw is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Zwolle. Zij blijft ten minste twee weken vastzitten.