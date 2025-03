"Dit grenst aan terrorisme": VVD-raadslid stuurt aan op verbod Extinction Rebellion

Van den Berg zegt dat er veel verbazing in de gemeente is over hoe er met de demonstranten wordt omgesprongen. "Als jij en ik nu over het hek van Schiphol klimmen gaan we de bak in, maar deze activisten lopen zo ongeveer de landingsbaan op en worden dan een dorp verderop de politiebus weer uitgezet. We moeten echt gaan kijken hoe we dat soort scenario's in de toekomst kunnen voorkomen."

Andere partijen in de gemeenteraad voelen weinig voor een verbod. Sicco Jan Bier (D66) snapt de zorgen over vandalisme, maar wil liever 'niet tornen aan het recht op demonstreren'. "Beschadigingen zijn natuurlijk wel grensoverschrijdend, maar het tegenhouden van de mensen in de Primark zou ik bijvoorbeeld niet meteen vrijheidsberoving noemen."

Weinig vertrouwen andere partijen

"Dit is een hele stevige oproep van de VVD", zegt CDA-fractievoorzitter Erik van der Peet. "De verwijzing naar terrorisme vind ik veel te ver gaan. Er zitten grenzen aan activisme, maar het verbieden van een organisatie is een heel vergaande maatregel. Ik zie het niet gebeuren."

Een woordvoerder van de gemeente kan tegen NH nog weinig zeggen over het voorstel van de VVD, omdat de burgemeester eerst de vragen van Van den Berg wil beantwoorden. "Maar de burgemeester is altijd in overleg met partijen zoals het Openbaar Ministerie over wat er kan worden gedaan. De mogelijkheid op een verbod is bij die gesprekken op dit moment nog niet besproken."