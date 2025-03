Wegwerkzaamheden moeten fileleed Zaanse Thorbeckeweg drastisch beperken

Is het fileleed op en rond de Zaanse Thorbeckeweg in 2027 verleden tijd? Er klinken positieve geluiden bij de bekendmaking van het definitieve ontwerp. Er moet een betere doorstroming van en naar de A8 komen door de komst van een tunnel. Ook aan fietsers is gedacht met een nieuwe fietsbrug en de vernieuwing van de fietstunnel Zuiddijk.