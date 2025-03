Gemeente stopt gesprekken met ondernemer Wim Beelen na 'onacceptabele beschuldigingen'

De gesprekken met Beelen zijn door Halsema en Van Buren bovendien als 'onaangenaam' ervaren, zo staat in de brief. Waarom precies wil een woordvoerder van de wethouder niet toelichten. Daarnaast noemt Van Buren het in de brief 'niet acceptabel' dat het bedrijf van Beelen, Larendael, via 'diverse (sociale) media ongefundeerde beschuldigingen richting de gemeente en diens bestuurders en medewerkers' uit en ambtenaren 'met naam en toenaam aanhoudend publiekelijk veroordeelt'.

Reden voor Halsema en Van Buren om de gesprekken op te schorten en Beelen daarvan per brief op de hoogte te stellen, schrijft de wethouder. De gemeente blijft voor zijn bedrijf bereikbaar 'op dezelfde wijze als voor iedere andere ondernemer of burger en zal in haar handelen vanzelfsprekend dezelfde regels en procedures blijven hanteren die ook voor andere ondernemers of burgers gelden'.

Volgens de havenondernemer 'draaien Femke en Van Buren alles om', was de sfeer 'fantastisch' en was hij het juist die de gesprekken heeft beëindigd nadat de gemeente zijn verzoeken niet inwilligde. De beschuldigingen die hij publiekelijk uit richting de gemeente zijn volgens hem bovendien niet ongefundeerd.

Rechter wijst eisen af

Het jarenlange conflict tussen Beelen en de gemeente draait over de bestemming van zijn ADM-terrein in het Westelijk Havengebied. De ondernemer kocht het terrein in 2021 om er een werf voor superjachten van te maken. Sindsdien wordt hij naar eigen zeggen tegengewerkt door de gemeente, de enige aandeelhouder van het Havenbedrijf.

Zo verwijt hij het Havenbedrijf onder andere dat het grote schepen liet aanmeren in een deel van zijn water. Ook vindt hij op basis van een oude verkoopakte dat hij recht heeft op een deel van nabijgelegen grond en wil hij het bestemmingsplan van het ADM-terrein aanpassen, zodat het niet alleen meer dient als scheepswerf.

De rechter boog zich over die drie zaken en oordeelde gisteren voornamelijk in het nadeel van Beelen. Het Havenbedrijf had inderdaad niet het recht om schepen deels in zijn water aan te meren, maar hoeft hiervoor geen schadevergoeding te betalen omdat onvoldoende is gebleken dat de ondernemer hier financieel onder heeft geleden. Wel moet de haven de proceskosten betalen. Verder ziet de rechter geen reden om het ADM-terrein een andere bestemming te geven en vangt hij ook met zijn andere eisen bot.

Larendael gaat in beroep tegen het vonnis, zegt Beelen.

Kritiek

Beelen uit al langer publiekelijk kritiek op het handelen van de gemeente. Afgelopen november won hij nog een kort geding, aangespannen door de gemeente die eiste dat hij zou stoppen met het zwartmaken van ambtenaren op sociale media. De rechtbank oordeelde dat de ondernemer niet hoefde te worden ingeperkt in zijn vrijheid van meningsuiting.