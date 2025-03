Conservator Henk heeft privémuseum ín het Zaanse Molenmuseum

"Hier kunnen we de werken klimatologisch goed bewaren", zegt de conservator terwijl hij ons er doorheen leidt. "Bovendien kunnen we, als we ideeën hebben voor nieuwe presentaties of tentoonstellingen, kijken welke schilderijen daarbij zouden passen."

Hij kijkt nog eens rond. "Er staan op deze schilderijen allemaal Zaanse industriemolens. Soms staat er iets anders op, een gebouw, landschap of portret van iemand. Afhankelijk van wat we willen kunnen we putten uit deze voorraad."

